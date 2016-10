Klovne i trafikken skaber frygt og farlige situationer

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 14:25Den seneste uge er et nyt fænomen dukket op, nemlig folk udklædt som klovne, der optræder pludseligt i shoppingområder og på veje. Som følge heraf skaber frygt og farlige situationer, eksempelvis i aftes i nordsjællandske Frederiksværk, hvor en bilist forulykkede.Klovnen trådte pludseligt ud foran bilen bevæbnet med en økse, og bilisten slog et sving for at undgå påkørsel. Resultatet var, at bilen ramte en kantsten og punkterede. Den uidentificerede klovn forsvandt.