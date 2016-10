Konkursernes himmelfart i det uendelige er ingen joke

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 11:48Med indtil videre 285 bekendtgørelser i oktober denne dag i efterårsferiens start fortsætter konkursernes himmelfart i det uendelige - og det er ingen joke. Derimod et tegn på et sygt samfund. Med dominerende bureaukrati og alt for komplicerede krav - der slet ikke har nogen begrundelse i det at drive virksomhed.I de tilsvarende 18 dage af oktober sidste år var antallet af bekendtgørelser i forbindelse med konkurser (hovedsageligt dekreter) 197. Altså igen en meget markant stigning.Det totalt overregulerede danske samfund - bureaukratiet kvæler alle former for privat foretagsomhed. Alt gøres stadig mere besværligt, grænsende til det umulige.