Pyroman på spil i sjællandsk by

Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 09:24Politiet er på jagt efter en pyroman, der sent i aftes og i nat påsatte ild 5 steder i nordvestsjællandske Holbæk. Brandene blev alle påsat i containere, og i forbindelse med de første 3 inden for en times tid, blev en ung mand set løbe væk. Han beskrives som 17-22 år.Der er offentliggjort et signalement af den formodede pyroman i politiets jagt på ham.