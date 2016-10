Brand og eksplosion i Tyskland dræber flere - og flere savnes

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. oktober 2016 kl. 20:57Der er endnu intet overblik over en voldsom brand og eksplosion, der i eftermiddag ramte virksomheden BASF i Ludwigshafen ved Rhinen i det sydvesttyske tæt ved grænsen til Frankrig. Flere blev dræbt, deres antal kendes endnu ikke, og flere savnes - også deres antal er ukendt.Brand og eksplosion er man ligeledes endnu svar skyldig om årsagen til. Massevis af slukningkøretøjer og brandmandskab kæmper endnu mod flammerne. Man mener dog at have ilden nogenlunde under kontrol.Der arbejder 11.000 på BASF-fabrikken i Ludwigshafen. Den er lige nu lammet.