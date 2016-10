Ung psykisk syg mand satte hele Danmark på den anden ende

Mandag 17. oktober 2016 kl. 19:20En 28-årig psykisk syg mand er til aften blevet anholdt for at være den, der i eftermiddag satte hele Danmark på den anden ende med bombetrusler. Han blev anholdt i Slagelse. Han antages at stå bag stribevis af e-mails, som førte til lukning af bl.a. lufthavnene i Roskilde (Tune) og Århus (Tirstrup).Også shoppingcentre i Roskilde og Slagelse og sygehuse og uddannelsesteder var enten lukket og evakueret eller i beredskab.