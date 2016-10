Drenge stjal sko i Vordingborg

Mandag 17. oktober 2016 kl. 12:29Under foregivelse af at ville købe sko i en butik i midtbyen i Vordingborg i weekenden lykkedes det 2 drenge at stjæle hver et par sko og forsvinde. De 2 lidt frække fyre var angiveligt 14-16 år, og politiet har fået et godt signalement af dem.På det grundlag leder man nu efter de lidt for opfindsomme "herrer".