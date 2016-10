OBS! pas på hjorte på vejen - højsæson for kollisioner

Søndag 16. oktober 2016 kl. 22:41Det er højsæson for kollision mellem biler og vildt. Hver eneste dag kører biler ind i hjorte, som i samme nu forsøger at passere veje - og ofte går det galt i et eller andet omfang. Dyrenes Beskyttelse registrerer en stor del af kollisionerne via en vagtcentral. Derfra meldes om 20 påkørsler pr. dag i september.I denne måned ventes kollisioner mellem biler og hjorte at toppe med i gennemsnit 30 dagligt, helt op til 40 enkelte dage.