Dansk Folkeparti igen i urent trav omkring EU-penge

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 16. oktober 2016 kl. 11:20Der er igen uro omkring Dansk Folkepartis (DF) brug af støttekroner fra EU-kassen. Et nyt tilfælde af misbrug, hvor 200.000 kr. fra EU er brugt til rent danske formål i strid med reglerne. I forbindelse med partiets sommermøder i 2014 og 2015 for de danske folketingmedlemmer og ansatte.Den nye formand for DFs gruppe i Europa-Parlamentet, 28-årige Anders Primdahl Vistisen (MEP) vil nu have ryddet op i kludderet. Hvis pengene - som nogle mener er misbrugt - skal de tilbagebetales, tilkendegiver han.Afsløringerne af det økonomiske rod omkring DFs brug af millioner af kr. fra EU-kassen begyndte for 1 år siden, hvor den daværende frontfigur Morten Messerschmidt afviste kritikken. Siden er penge rullet tilbage til EU og Messerschmidt afløst som formand for MEP-gruppen.