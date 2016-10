900 dræbt og kæmpe nød i Haiti efter orkan-uvejr

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 16. oktober 2016 kl. 07:12De over 10 millioner indbyggere i Haiti i det caribiske hav er i kæmpe nød. Mindst 900 blev dræbt af det enorme ødelæggende orkan-uvejr for lidt over en uge siden, og nu har 1½ million indbyggere behov for hurtig humanitær hjælp, meldes det fra FN. Hvis generalsekretær Ban Ki-moon netop har besøgt landet.Befolkningen er så desperat, at lastbiler med nødhjælp bliver plyndret. Der er tillige registreret udbrud af dødelig kolera, som straks skal slås tilbage, melder FN også. Derfor er behovet for andre landes hjælp til Haiti stort.