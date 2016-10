Dansk VM-guld i cykling

Lørdag 15. oktober 2016 kl. 16:27Den 20-årige Amalie Dideriksen fra København har i dag vundet VM-guld i landevejcykling i Qatar. En helt fantastisk præstation af den gæve danske pige, som endog var udsat for et styrt under løbet - men altså derefter kørte sig helt op i top.VM-sølvet blev vundet af Holland og bronzemedaljen af Finland.