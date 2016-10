Over 30 dræbt og ligeså mange kvæstet af selvmord-bomber

Lørdag 15. oktober 2016 kl. 12:15Et nyt angreb fra en selvmord-bomber har taget over 30 andre med i døden og kvæstet ligeså mange i den irakiske hovedstad Bagdad. Selvmorderen slog til på en markedplads, hvor religiøst-politiske folk var samlet i et telt for at fejre en af deres historiske helte.Den dødelige vold er taget til i Irak og ikke mindst i Bagdad de seneste måneder. Ingen kan noget sted vide sig sikker.