Grossist modefirma konkurs

Fredag 14. oktober 2016 kl. 22:43Efter et par år med underskud i 3-4 millioner kr. størrelsen er grossist modefirmaet Style Butler A/S konkurs. Sø- og handelsretten i København har netop afsagt konkursdekret over det 4 år gamle selskab. Virksomheden blev grundlagt i 2005, men kom i 2012 i økonomisk uføre og blev rekonstrueret.Style Butler har solgt sin kollektion til luksusbutikker i Europa og Asien. Men altså for lidt til, at det blev en forretning, der kunne overleve.