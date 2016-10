Offentligt ansatte tiltalt for bestikkelse i regions IT

Fredag 14. oktober 2016 kl. 20:33De første 6 offentligt ansatte er der nu rejst tiltale mod for bestikkelse i den omfattende og pinlige sag fra Region Sjællands IT-afdeling. De tiltalte anklages for at have modtaget telefoner og IT-udstyr til en værdi af op mod 40.000 kr. fra leverandører, de samarbejdede med.Samtidig med de første straffesager efterforskes der fortsat omkring en stribe andre ansatte. Retsagerne mod de 6 er planlagt til næste måned.