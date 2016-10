Camping-ægtepar idømt kæmpe bøde for at udnytte udlændinge

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 14. oktober 2016 kl. 14:42Et ægtepar, der ejer Hasle Camping på Bornholm, er i dag blevet dømt for at udnytte udlændinge i næsten 2 år. Retten i Rønne idømte dem hver en bøde på 400.000 kr. og en betinget fængselstraf på 6 måneder. Desuden skal deres campingfirma betale 400.000 kr. i bøde, og et rengøringfirma, som hustruen ejer, betale 100.000 kr. i bøde.Manden på 60 år og hustruen på 46 år blev dømt for at have udnyttet en kvinde og en mand fra udlandet begge først i 30erne. Det kunne ske på grund af udlændingenes manglende sprogkundskaber og kendskab til danske forhold. Retten mente, at ægteparret havde opnået mindst 1 million kr. i fortjeneste som følge af, at de 2 udlændinge ikke havde fået tilstrækkelig løn.