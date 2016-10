Sparedanmark - rige København sender fattige til Lolland

Fredag 14. oktober 2016 kl. 11:54Det er utroligt, hvad der sker af forringelser for den dårligst stillede del af den danske befolkning. Sparedanmark er gået totalt over gevind, og det vil ramme generationer frem i tiden. Senest er det rige København begyndt at sende fattige til Lolland. Hvor det er billigere at bo end eksempelvis i Glostrup.Internet-aviserne er fyldt med omtale af netop Glostrups anbefaling til folk på kontanthjælp om at flytte til Lolland. Når de ikke kan betale de dyrere boliger i det vestkøbenhavnske område.