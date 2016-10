Server nedbrud og teknikere der sov stoppede alle nyhederne

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 14. oktober 2016 kl. 11:48guldborgsundavis.dk har i nat og i formiddag været ramt af et nedbrud på vores server, hvilket sammen med sovende teknikere stoppede alle nyhederne. En helt uacceptabel situation, der kan sammenlignes med gamle dages papiraviser, som kunne blive stoppet af manglende elektricitet til trykkeriet.Sidstnævnte problem løste el-værkerne ved at kabellægge el-forsyningen.Samarbejdparterne på IT-området har endnu langt fra forstået betydningen af, at der ikke sker stop i nyhedstrømmen som i nat. Også for ofte forekommende kortvarige server afbrydelser er en belastning for de digitale aviser.For guldborgsundavis.dk er en løsning på problemet ved at blive gennemført ved skifte til en mere driftsikker server.Det langvarige nedbrud var på 10 timer - det var altså ikke din computer eller internet forbindelse, der var noget galt med. Nu er der igen fuld fart på nyhedstrømmen - og vi ønsker god læselyst!