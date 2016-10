Mand påkørte hjort og steg ud af sin bil - dræbt af anden bil

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 23:02En tragisk ulykke på en landevej 5-10 km fra nordvestjyske Thisted kostede i aften en 31-årig mand livet. Han påkørte en hjort, vendte om og steg ud af sin bil for at tjekke situationen - da han i samme moment blev påkørt af en anden bil og dræbt. Trods hurtig indsats lykkedes det ikke at redde hans liv.De nærmere omstændigheder omkring ulykken er fortsat ubeskrevet. 3 andre i den dræbtes bil blev vidner til den frygtelige begivenhed.