Uafhængighed af Storbritannien rumler igen i Skotland

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 21:54En ny udemokratisk tendens blandt politikere er, at de ikke accepterer folkets stemme. Eller overhovedet tager folket med på råd. Det er der stadig flere eksempler på, og nu igen et - fra Skotland, hvor det påny rumler omkring uafhængighed af Storbritannien. Det er kun 2 år siden, folket stemte herom og 55% sagde nej.Altså blev Skotland i det England-dominerede fællesskab. De fleste troede, at nu var den diskussion slut, men nogle skotske politikere stopper altså ikke. Accepterer ikke folkets afgørelse i september 2014. I London afviser regeringen enhver tale om en ny folkeafstemning.