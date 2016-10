600 politibetjente skal debattere konflikt med deres chef

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 19:26Medlemmerne af politiforeningen på Fyn skal i morgen debattere den aktuelle konflikt med chefen for de 600 politibetjente. Det er en uge siden politifolkenes forening afbrød samarbejdet med politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen (47 år). De hverken havde tillid til hende eller mulighed for at samarbejde på grund af hendes stil.Siden har parterne holdt møde, og i morgen skal politibetjentene så debattere sagen på grundlag af de informationer, som politiforeningens bestyrelse giver.