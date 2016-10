Sensation - Nobels litteraturpris til amerikanske sangskriver Bob Dylan

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 14:59At komiteerne bag uddelingen af de årlige Nobel priser følger med tiden og er særdeles velorienteret, er kommet til udtryk igen i dag. Hvor det er meddelt, at Nobels litteraturpris tildeles den amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan (75 år). Begrundelsen er forståelig - at Dylan "har skabt en ny poetisk udtrykmåde i den amerikanske sang tradition". Og det er præcis hvad Bob Dylan har gjort med sin musik og sine tekster, og sine klare politisk-filosofiske holdninger. Som i 2012 ved udgivelsen af albummet "Crimes of Freedom" (billedet) til støtte for Amnesty International. Ingen har nogensinde været i tvivl om Dylans meninger, jo især ikke med udgivelser så markant og specifikt til fordel for nogen og noget.Nobel komiteens begrundelse for tildelingen af litteraturprisen til Bob Dyland og yderligere omtale iøvrigt kan læses på www.nobelprize.org og mere om hovedpersonen på www.bobdylan.com hvor også hans mange udgivelser kan studeres.