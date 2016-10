Skud ind i soveværelse i Næstved - ingen ramt

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 09:28Midt i nat har der igen været skyderier i Næstved, hvor der denne gang er skudt ind i et soveværelse - men ingen ramt. Politiet knytter skyderiet sammen med 2 tidligere tilfælde inden for de sidste par uger og anser skyderiet for værende del af den igangværende rocker konflikt i byen.Skyderierne er sket på samme vej som tidligere og uanset politiets forøgede patruljering og indførelse af visitationzone i hele Næstved.Manden, der skød i nat, forsvandt på knallert - og er ikke fundet.