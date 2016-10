Det er meget billigere at jule-shoppe i London i år

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:09Hvis ellers der ikke sker nye voldsomme ting i verden, så ser dette års jule-shopping i London ud til at blive en økonomisk fordelagtig oplevelse. Det er som følge af faldet i den engelske valuta meget billigere at købe ind i år end i fjor. Pundet koster i dag 200 kr. mindre end 15. december sidste år.Kursen i dag er 8,26 kr. for 1 engelsk pund.En flybillet til London kan i øjeblikket købes for nogle få hundrede kr. med flyselskabet Ryanair.