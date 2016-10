Politi på bordel-jagt på Lolland-Falster og Sydsjælland

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 21:14En stor aktion i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds har i dag været rettet mod bordeller og massage klinikker. Under bordel-jagten traf man 29 personer, der arbejdede på stederne, og en enkelt blev anholdt for ikke at have tilladelse til at opholde sig i Danmark.Af de 29 bordel-arbejdere var 18 udlændinge, heriblandt også svenskere og polakker.