Ingen vil købe pizzaria-ejendom i Nysted ved tvangauktion

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 17:52Der er øjensynligt slet ingen købere til pizzaria-ejendommen Adelgade 5 i sydlollandske Nysted. Ved netop afholdt tvangauktion blev der budt 1 kr. for den 1 million kr. offentligt vurderede ejendom, som udover pizzaria rummer en stor bolig.Man forsøger at få et seriøst bud ved en ny 2. tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 9. november.