Eksplosion og storbrand på havn - advarsel om farlig røg

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 16:41Brandvæsen og anden redning kæmper i øjeblikket på havnen i nordsjællandske Frederiksværk, hvor en eksplosion og en efterfølgende storbrand udvikler kraftig og farlig røg. Et stort område i byen advares mod at indånde luft med røgen, og alle opfordres til at lukke døre og vinduer og holde sig inde.Der er endnu ingen forklaring på branden, hvad der brænder eller årsagen hertil.