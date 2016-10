Kasserer stjal 23.000 kr. i sportforening til medicin

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 12:57En 53-årig nordjysk kvinde er blevet idømt en betinget fængselstraf for at stjæle 23.000 kr. fra kassen i den sportforening, hvor hun var kasserer. Pengene brugte hun til indkøb af egen medicin. En tragisk historie, der udspillede sig i 2014/15, til hun blev opdaget med fingrene nede i kassen.Kvinden havde et stort forbrug af medicin, og det kunne hun ganske enkelt ikke selv betale. Om hun søgte hjælp andre steder, melder kriminalhistorien ikke noget om.