Ung mand banket med stoleben af andre unge mænd i Nykøbing

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 10:43Det gik hårdt og brutalt for sig i nat i en lejlighed i midtbyen i Nykøbing F, hvor en 22-årig mand fik regulære bank med bl.a. et stoleben. Han befinder sig nu på sygehuset med alvorlige knubs, dog uden for livfare. De 2 andre unge mænd (17-21 år) opholder sig til gengæld i "selskab" med politiet.Endnu er det uvist, hvorfor de 2 opsøgte den gennembankede mand i hans lejlighed.