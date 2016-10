Det forgældede Danmark saneres i tusindvis

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:51Antallet af sager om gældsanering ved landets skifteretter holder sig på et højt niveau nu for 5. år i træk. I år er der til dato bekendtgjort start på gældsanering i 1.476 tilfælde, mens antallet i fjor var 1.650 i den tilsvarende periode og i 2014 var 1.648 sager. I 2013 blev der indledt 1.748 sager og 1.484 i 2012 i den sammenlignelige periode.Det viser et forgældet Danmark, hvor tusindvis sidder i en bundløs suppedas med kun én mulig løsning. Nemlig at kreditorerne giver slip på hele eller det meste af deres tilgodehavender.