Dødbringende angreb i Kabul ved forberedelse til religiøs dag

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 21:58De første 14 dræbte og flere end dobbelt så mange kvæstede er talt i den afghanske hovedstad Kabul i aften, efter et dødbringende angreb med både skydevåben og eksplosiver ved forberedelse af en religiøs dag i morgen. Massevis af mennesker var samlet, da eksplosionen lød og blev efterfulgt af heftig skydning.Der var advaret om, at den religiøse dag kunne være mål for angreb. Tragedien var angiveligt et opgør mellem stridende religiøse grupper.