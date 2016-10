Danske Bank fyrer ikke - men beder ansatte fratræde

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 12:29For et par år siden indgik de over 19.000 ansatte og Danske Bank en aftale, hvorefter banken kunne bede ansatte om at fratræde frivilligt i stedet for at fyre. Den aftale har banken nu aktiveret og bedt et stort antal ansatte i løbet af denne måned meddele, om de er interesseret i en aftale om at forlade deres job.Der er ingen oplysninger om det konkrete antal ansatte, banken ønsker at komme af med, men det er øjensynligt mange.