Fiske-fallitter efter nye halverede kvoter for Østersøen

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 09:48Danmarks Fiskeriforening forudser et stort antal fallitter for erhvervets udøvere i Østersøen efter nye halverede kvoter for 2017. EU-landene enedes i går om at reducere den tilladte mængde af fangede torsk i den vestlige del af Østersøen med 56% og i den østlige del med 25%.Omkring 100 af 400 fiskekuttere i den vestlige del af Østersøen er afhængig af torskene. For dem bliver det altså et forfærdeligt nyt næste år.