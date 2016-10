Dansk eksport falder - Tyskland er den store skurk

Mandag 10. oktober 2016 kl. 20:53Danmarks eksport af varer falder. I sidst opgjorte måned (august) markant med 3,4% og for året til dato med 0,5%. Det er meget interessant, at eksporten til EU-landene faldt med 6,2% og til lande uden for EU steg med 0,6% i august. Det er også meget interessant at iagttage, at den store skurk er Tyskland.I år til dato er eksporten til Tyskland nemlig styrtdykket med hele 13,1%, mens eksporten til England, der er på vej ud af EU, steg med 1% i samme 8 måneder periode.Såvel Tyskland som England er blandt de 3 vigtigste eksportlande for Danmark. Lande i EU aftager samlet 60-65% af dansk eksport.