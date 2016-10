Ung kvinde undveg overfald og at blive tvunget ind i bil

Mandag 10. oktober 2016 kl. 17:58En 18-årig kvinde strittede imod og det lykkedes hende at undvige, da hun i eftermiddag blev overfaldet og forsøgt tvunget ind i en bil af 3 mænd i landsbyen Ravnkilde mellem nordjyske Hobro og Ålborg. Politiet er nu på udkig efter mændene, som forsvandt i stor hast efter deres mislykkede bortførelse af den unge kvinde.Da den jyske motorvej E45 løber forbi i området, er mændene, der kørte i en gammel rød bil, formentlig søgt dertil for at komme hurtigt væk.