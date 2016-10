Dreng bag rattet stak af fra politiet i Nykøbing F i vild fart

Mandag 10. oktober 2016 kl. 14:33Der stod det vilde vesten på menukortet i Nykøbing F i går eftermiddag, da en 17-årig dreng bag rattet i en bil stak af fra politiet med 100 km/t gennem byen og 170 km/t udenfor. I bilen var desuden 3 passagerer på 16-19 år. Ingen af dem eller nogen andre kom mirakuløst noget til - inden den unge mand bag rattet opgav over for politiet.Den for unge fører af bilen var fra Maribo, de øvrige herrer fra Hillerød, Søborg i København og Solrød Strand.