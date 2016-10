Flygtningebørn i kæmpe slagsmål på Langeland

Mandag 10. oktober 2016 kl. 09:27Omkring 40 børn kom under diskussion sent i aftes i egentlig slagsmål i flygtningecentret på den gamle Tullebølle skole på Langeland. Kæmpe slagsmålet måtte stoppes af politiet. Det tyder ikke på, at nogen blev kvæstet under den fysisk prægede debat. Også en ansat, der blev slået med et rør, slap øjensynligt uskadt.Flygtningecentret på den gamle skole blev åbnet i marts og har plads til op mod 90 børn. Landsbyen Tullebølle ligger mellem Langelands hovedby Rudkøbing og Tranekær.