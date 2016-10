Undtagelsetilstand i Etiopien kan næppe stoppe dødelig vold

Søndag 9. oktober 2016 kl. 23:18Oprørgrupper, der tæller op mod 60% af folket, kæmper mod statmagten i det østafrikanske land Etiopien, som nu er erklæret i undtagelsetilstand. I et forsøg på at stoppe den dødelige vold, men det vil næppe lykkes. Alene den sidste uge er mindst 55 dræbt i kampe mellem oprørere og politi.Der er tiltagende utilfredshed med landets ledelse, hvilket undtagelsetilstanden formentlig blot vil forstærke. Dertil kommer, at den måske snarere kan føre til flere ofre end færre.I måneder har sammenstød mellem folket og statmagten kostet ofre. Hundreder er dræbt under voldsomhederne, som kom stærkt til udtryk sidste weekend i forbindelse med en religiøs festival. Et antal hundrede deltagere blev dræbt, og det gav ny næring til uroen.