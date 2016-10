Tidligere radikal minister og MFer kandidat for Alternativet

Søndag 9. oktober 2016 kl. 18:4049-årige Manu Sareen, der både var radikal minister og medlem af Folketinget (MF), er nu officielt kandidat for partiet Alternativet til næste valg. Han skiftede til liste Å (Alternativets partibogstav på stemmesedlen) for ½ år siden. I dag blev han valgt som kandidat for partiet.Manu Sareen blev valgt til Folketinget i 2011 og har været minister for bl.a. integration, ligestilling og kirke.