3 nye konkurser på Lolland

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 9. oktober 2016 kl. 18:26Skifteretten i Nykøbing F har netop afsagt konkursdekret over 3 lollandske virksomheder. De har alle været under forudgående likvidation og tvangopløsning. Den ene er Florian Service ApS, Vesterborgvej 11 i Vesterborg, som har eksisteret i lige under 2 år.De 2 andre er IN Trading IVS, Tårsvej 150 i vestlollandske Tårs, stiftet i 2014 og Malerfirmaet CCR IVS, Birketvej 235 i Keldernæs på det nordlige Lolland, ligeledes stiftet i 2014.