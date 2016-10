Igen et dødbringende angreb i et shopping center

Søndag 9. oktober 2016 kl. 10:35Inden en 18-årig mand i aftes blev anholdt og dermed stoppet i sin ugerning i et shopping center i hovedstaden Minsk i det centraleuropæiske land Belarus faldt en kvinde for hans morderiske angreb med bl.a. en økse og en anden blev alvorligt kvæstet. Et nyt angreb i et shopping center, et nyt sted.Den dødbringende aktion blev ekstra alvorlig, fordi alle i shopping centret først troede, at der var tale om et spil/leg af den unge mand, som var udstyret med både motorsav og økse.Minsk har op mod 10 millioner indbyggere. Belarus har bl.a. landegrænse til Polen.