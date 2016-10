Søndagsavis bringer hele bogen om PET i en særlig sektion

Søndag 9. oktober 2016 kl. 04:29Politiken bringer søndag bogen "Syv år for PET" som en særlig sektion. Dermed kæmper avisen imod det fogedforbud, som byretten i København i et hemmeligt møde natten til i går afsagde kendelse om. Uden at de berørte medier eller andre var orienteret eller tilstede. Politikens aktion umuliggør håndhævelse af fogedforbudet.Et prisværdigt initiativ fra Politiken, som avisen bl.a. begrunder med, at "fogedforbudet griber direkte ind i de basale frihedrettigheder, som vores åbne samfund og en fri presse hviler på".