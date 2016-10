Forgældet ejerlejlighed i Maribo til ny 2. tvangauktion

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 8. oktober 2016 kl. 21:10Højeste bud ved 1. tvangauktion over ejerlejligheden Sønderparken 4, 3. th. i Maribo var 210.000 kr. Under det halve af den offentlige vurdering på 470.000 kr. og intet af betydning til dækning af de mange kreditorer, der står i kø. Det er Skat med et krav på 156.000 kr., der har fremtvunget auktionen.En ny 2. auktion finder sted i retten i Nykøbing F onsdag 26. oktober. Der er tinglyst tilgodehavender på 729.000 kr. i ejerlejligheden, som er på 63 kvm.