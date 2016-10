Fly bombede igen og ramte kapel - hundredvis dræbt

Lørdag 8. oktober 2016 kl. 20:09Oprørerne i Yemens største by Sanaa er rasende efter, at fly i dag bombarderede et kapel midt i en begravelse og dræbte i hundredvis og kvæstede endnu flere. Det var støtter af Yemens styre, der stod bag flyangrebet, meddeler oprørerne. Selv afviser Yemen - men masser af dræbte og kvæstede er der.Internationalt Røde Kors har således forberedt sig på adskillige hundrede døde. Mindst 500 er kvæstet, og de første over 80 dræbte er bjærget ud af det sønderbombede kapel.Der er et par millioner indbyggere i Sanaa. Hvor oprørerne i det arabiske land altså har godt fat og mener, at dagens angreb var bevidst rettet mod begravelsen.