Kvinde satte ild til lejlighed på plejehjem - 70 evakueret

Lørdag 8. oktober 2016 kl. 16:21En 63-årig kvinde er sigtet for at have sat ild til sin lejlighed på et plejehjem i Odense-bydelen Næsby i aftes. En flere timer brand, som udløste evakuering af 70 beboere på plejehjemmet. 6 måtte på sygehuset heriblandt kvinden, som i dag er blevet varetægtfængslet uden at være tilstede ved grundlovforhøret. Hun er fortsat indlagt på sygehuset.Ifølge de foreliggende oplysninger var (og er) kvinden psykisk ustabil.