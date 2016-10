4 påsatte sommerhus brande

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 8. oktober 2016 kl. 14:13Inden for de seneste par døgn har der været 4 påsatte brande i det nordvestjyske sommerhus område Slettestrand ud til Skagerrak. I nat nedbrændte et sommerhus totalt, og det samme skete natten til torsdag. Yderligere et sommerhus blev i nat stærkt brandskadet, mens et fælleshus "overlevede".Politiet efterforsker fortsat brandårsagerne, men brandfolkene var ikke i tvivl om, at der var tale om bevidst ildpåsættelse.