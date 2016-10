2 selvmord-bombere sprængte (kun) dem selv i luften

Lørdag 8. oktober 2016 kl. 13:50En kvinde og en mand udstyret med sprængladninger har i formiddag sprængt dem selv i luften for næsen af tyrkisk politi. De blev afsløret på en hestefarm uden for hovedstaden Ankara, og da de blev bedt om at kaste deres våben fra sig, detonerede de bomberne.Det tyrkiske politi leder efter en 3. person, som angiveligt havde den samme hensigt om at sprænge sig i luften - men et sted i hovedstaden.