Sorte skygger over dansk demokrati - byret holder hemmeligt nattemøde

Lørdag 8. oktober 2016 kl. 10:27Ordet betænkeligt er for svagt, når det skal omtales, at København Byret har holdt et hemmeligt nattemøde for at forbyde offentliggørelse af en bog om aktiviteter i dansk efterretningvæsen (PET). I nat har man øjensynligt uden at indkalde parterne holdt møde i byretten med PET og nedlagt forbud mod Ekstra Bladet og Radio24Syv om at bringe hele eller dele af bogen "Syv år for PET" skrevet med afsæt i den tidligere PET-chef Jakob Scharf. I går nedlagde byretten også forbud mod overhovedet at udgive bogen, hvilket forlaget straks har protesteret imod (kæret). Sagen er en alvorlig advarsel om sorte skygger over dansk demokrati, og alle velmenende kræfter skal straks mobiliseres.Sagen er nemlig en prik over i'et i en betænkelig udvikling. Hvor politistaten vinder uhyggeligt frem, og domstolsystemet er en beredvillig hjælper som del af magtapparatet. Udviklingen er både i strid med dansk demokrati-kultur og ikke kun betænkelig - men skal bekæmpes.En kamp, der begynder i det politiske system. Hvor stadig flere love og regler har givet det offentlige bureaukrati beføjelser, som for årtier siden var utænkelige i Danmark. Kun få politikere har øje for den kritiske udvikling, og de er magtesløse.