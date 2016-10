Ung mand dræbt af skud i København - 3 kvæstet

Lørdag 8. oktober 2016 kl. 09:20En 30-årig mand er i nat død efter, at han blev skudt sent i aftes i et opgør på Østerbro i København. 3 andre blev også skudt, kvæstet bragt på sygehus, men er uden for livfare. Politiet har hele natten efterforsket tragedien. Endnu er ingen anholdt for skyderiet.Overvejelser om årsagen til skyderiet omfatter også bander/rockermiljøet, men der er ingen sikre spor.