50 kg amfetamin beslaglagt og hel narko-fabrik afsløret i Slagelse

Fredag 7. oktober 2016 kl. 18:34Det var de helt tunge narko-drenge, der røg i fedtefadet i går og i dag blev varetægtfængslet i grundlovforhør i Næstved. 50 kg amfetamin blev beslaglagt ved en storstilet politiaktion i Slagelse, hvor man samtidig afslørede en hel narko-fabrik. Hvor folkene bag var igang med at fremstille de næste 50 kg amfetamin. Altsammen narko til en værdi af omkring 10 millioner kr. Ved politiaktionen blev også et større beløb beslaglagt. Indtil videre er 4 fængslet, idet en af de anholdte ved politiaktionen blev løsladt af retten. Det er folk i alderen 22-47 år, der nu har en meget alvorlig sag om narko-handel forude. Selvom politiet i dag udviste stolthed over aktionen og dens resultat, ja så er der sandsynligvis nye folk klar til at overtage den kriminelle narko-produktion.Her i den indledende fase af sagen giver politiet udtryk for, at narko-produkterne i Slagelse er blevet afsat i et stort område. Der er ingen meldinger om, hvorvidt man forventer at anholde flere i sagen.