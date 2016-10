Tvangauktionernes antal eksploderer i Nykøbing F

Fredag 7. oktober 2016 kl. 17:46De bange anelser om, at tvangauktionernes antal var på den gale vej i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg, bekræftes af tal for sidste måned, og nu af den første uge af oktober. De sidste 7 dage er antallet eksploderet i sammenligning med sidste år.16 bekendtgørelser om tvangauktioner 1.-7. oktober fra retten i Nykøbing F overfor 7 i den samme uge i fjor. Altså mere end en fordobling.I september var antallet af bekendtgørelser om tvangauktioner 48, akkurat det samme antal som i september 2015. Men det var udtryk for en stigning, idet året ellers hidtil havde budt på et fald.