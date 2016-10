Nobels Fredpris til colombianske præsident Juan Manuel Santos

Fredag 7. oktober 2016 kl. 11:16Verdens fornemste demokratiske og humanitære pris - Nobels Fredpris gives i år til den colombianske præsident Juan Manuel Santos (65 år), har priskomiteen netop meddelt. Santos tildeles hæderen for sin resolutte indsats for at bringe 50 års borgerkrig i Colombia til ophør. Om det nu lykkes reelt eller ej.Mindst 220.000 har mistet livet i kampen mellem oprørere og den colombianske statmagt. Tæt ved 6 millioner indbyggere er fordrevet fra deres hjem og har måttet skabe en ny tilværelse et andet sted.Den detaljerede begrundelse for Nobel-komiteens beslutning kan læses på www.nobel.no